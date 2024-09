Il Museo Civico di Agrigento, situato in via Amendola di fronte al Palazzo di Città, è attualmente chiuso per lavori di messa in sicurezza. Il Comune ha avviato un progetto per il consolidamento dei locali seminterrati dello storico edificio, a seguito di ispezioni che hanno rivelato criticità strutturali.

L’assessore comunale Gerlando Principato ha annunciato che il progetto mira a risolvere problemi urgenti, come il deterioramento della parete nord del locale, con lesioni e cedimenti riscontrati nella struttura muraria. Per evitare ulteriori peggioramenti e garantire la sicurezza dell’edificio, è stato necessario un intervento di consolidamento.

Il progetto di messa in sicurezza prevede un impegno economico significativo. La fase di progettazione esecutiva ha un costo stimato di circa 36 mila euro, mentre il costo totale dei lavori è previsto intorno ai 190 mila euro. La progettazione comprende attività come la revisione e l’adeguamento dei progetti preesistenti, l’elaborazione di nuovi interventi, e la predisposizione di un piano di sicurezza dettagliato. È prevista anche la realizzazione di prove sui solai per verificarne la conformità.

Inoltre, l’intervento include la verifica e l’attivazione delle utenze idriche ed elettriche necessarie per il collaudo degli impianti presenti nella struttura. Questi passaggi sono fondamentali per garantire la piena agibilità del museo.

La trasmissione della documentazione completa ai vigili del fuoco rappresenta l’ultimo passaggio formale per la riapertura del Museo Civico al pubblico in totale sicurezza, come sottolineato dall’assessore Principato.