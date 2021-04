Il dolce realizzato da Mariella Randisi. Chiffon cake al pistacchio di Raffadali

Ingredienti :

180 g di farina 00 ,

120 g di farina di pistacchio di Raffadali ,

90 g di amido di mais ,

300 g di zucchero ,

7 uova ,

140 ml di olio di semi ,

la scorza di un limone ,

200 ml di acqua ,

una bustina di lievito vanigliato , un cucchiaino di cremor tartaro .

Ingredienti per la copertura :

200 g di cioccolato bianco,

30 g di pasta di pistacchi ,

q.b di granella di pistacchi

Procedimento

In una ciotola capiente dovete miscelare gli ingredienti secchi: farina 00 , farina di pistacchi , amido di mais , zucchero e lievito. A parte , in una brocca , mescolate gli ingredienti liquidi : acqua , olio , tuorli (precedentemente separati dagli albumi) e la scorza del limone. Aggiungete gli ingredienti liquidi a quelli secchi e con una frusta mescolate fino ad ottenere un composto liscio ed omogeneo. Montate gli albumi a neve ben ferma con il cremor tartaro, incorporate al composto compiendo con una spatola movimenti dal basso verso l’alto per evitare che si smontino .Versate il composto in uno stampo da chiffon da 24 cm senza imburrare e infarinare .Cuocete in forno ventilato a 160 gradi per 50 /55 minuti. A cottura ultimata fate raffreddare la chiffon cake capovolta . Prima di sformare passare delicatamente con un coltello lungo il bordo e il buco della chiffon , così da facilitare la sformatura. Posizione su un piatto da portata e procedere con la glassa . Fondente il cioccolato bianco a bagnomaria aromatizzatelo con la pasta di pistacchio e colatela sulla torta. Completate con la granella di pistacchi.