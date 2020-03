Chiesti 8 anni e 8 mesi di carcere per 29enne accusato di omicidio preterintenzionale

Il pubblico ministero Paola Vetro, al termine della requisitoria, ha chiesto la condanna ad otto anni e otto mesi di reclusione, nei confronti di Giuseppe Cutaia, 29enne, di Canicattì, accusato di omicidio preterintenzionale. Il processo è in corso di svolgimento davanti al Gup del Tribunale di Agrigento, Alessandra Vella.

La vicenda è legata alla morte di Giuseppe Cacciatore, deceduto a soli 46 anni, subito dopo aver avuto una lite proprio con il 29enne.

I fatti risalgono all’estate del 2015 quando Cutaia, nel corso di un incontro per risolvere una diatriba precedente avuta con il figlio del 46enne, colpì con alcuni pugni al volto l’uomo – secondo l’accusa – provocandone la morte.

Si torna in aula il 4 aprile per le arringhe difensive degli avvocati Angela Porcello e Diego Guadagnino.