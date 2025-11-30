Ha chiesto con insistenza di essere pagato per il parcheggio in un’area adiacente all’ospedale Barone Lombardo di Canicattì, ma una donna si è rifiutata di dargli i soldi, e per tutta risposta è stata minacciata. Un 54enne parcheggiatore abusivo del posto è stato denunciato dalla polizia per il reato di tentata estorsione. L’automobilista, dopo essere stata minacciata, ha ritrovato lo specchietto della vettura rotto. Quindi ha deciso di chiamare i poliziotti e raccontare quanto accaduto. L’uomo, già noto alle forze dell’ordine e peraltro sottoposto alla libertà vigilata, è stato denunciato. Nei suoi confronti è stato applicato anche il Daspo urbano con l’obbligo di non frequentare più quella zona.

