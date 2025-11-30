Sequestrati 15 chilogrammi di alimenti privi di tracciabilità e conservati non correttamente. Lo hanno scoperto gli agenti della polizia locale e i carabinieri, in un controllo eseguito in un locale lungo la via Atenea, nel centro di Agrigento. L’ispezione ha consentito di rinvenire e sequestrate il cibo ritenuto non idoneo ad essere consumato. Nei confronti del titolare è scattata una sanzione di 4mila euro e l’attività commerciale è stata temporaneamente sospesa.

I controlli delle forze dell’ordine, volti a verificare il rispetto delle norme dei commercianti, hanno interessato anche un bar nelle vicinanze del centro cittadino. In questa occasione i poliziotti hanno riscontrato irregolarità legate al funzionamento degli estintori. Il commerciante è stato denunciato e multato con una sanzione di mille euro.

