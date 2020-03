Chiarastella “A Torino che vittoria, oggi tutti a casa”

“Ovviamente chi mi conosce lo sa bene, battere Torino ha avuto un sapore davvero speciale”. Il capitano della Fortitudo Agrigento, Albano Chiarastella, rivive le emozioni della stagione.

Quattro mesi fa il successo con Torino, oggi il riposo forzato. La Fortitudo al PalaMoncada ha conosciuto due soli stop, la sconfitta nel derby con Trapani e l’emergenza coronavirus. Dove adesso c’è la quarantena, un tempo c’era esaltazione.

“Stiamo vivendo dei giorni lunghi, complicati”, ammette l’italo argentino. “Dobbiamo rispettare quello che ci dicono, dunque, rimanere a casa. E’ l’unica cosa che in questo momento dobbiamo fare”.

Con palestra e palazzetto chiusi in via precauzionale, coach Devis Cagnardi, giornalmente affida ai giocatori dei compiti per casa.

“Ovviamente, sono sempre in contatto con la società e con i miei compagni. Trascorro le mie giornate leggendo, mangiando sano e facendo qualche esercizio per tenermi in forma”.

Dall’ultima sfida casalinga è passato quasi un mese. Travolgendo Napoli con il punteggio di 83 a 68, Agrigento ha conquistato il decimo successo ed allungato la striscia di vittorie casalinghe consecutive (12/13 totali). La vittoria sui partenopei ha consentito anche l’aggancio del secondo posto in classifica nel Girone Ovest a quota 32 punti. La MRinnovabili è appaiata a Casale Monferrato ed entrambe inseguono la capolista Torino.

Ora i giocatori della Fortitudo sono in isolamento volontario, ognuno nel proprio alloggio, ma in questi giorni sembravano uniti da una cosa sola. La voglia di tornare a giocare. Sono rimasti tutti ad Agrigento a disposizione della società e pronti a ripartire con gli allenamenti.

“La mia famiglia – spiega Chiarastella – vive lontano, li ho rassicurati e quindi sono tranquilli. Dobbiamo rispettare quello che ci dicono, solo così possiamo venirne fuori. Ovviamente dispiace per lo stop forzato, ma davanti alla salute tutto è secondario. Vorrei fare un appello agli agrigentini, sono qui da tanto tempo e mi sento uno di loro, io li invito a rimanere a casa. E’ importante rispettare ciò che le istituzioni in questi giorni ci stanno dicendo”. La Fortitudo deve recuperare la sfida di Treviglio e la fase finale di Coppa Italia.