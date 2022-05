Non poteva mancare la Valle dei Templi di Agrigento nel tour siciliano di Chiara Ferragni. L’influencer, dopo essere stata a Palermo, si è spostata a Sciacca, al Verdura Resort, per un grande evento dedicato alla sua collezione di occhiali da sole e, poi, insieme ad un gruppo di amiche ed amici, ha fatto visita al parco archeologico. Dopo i festeggiamenti per il 35esimo compleanno a Palermo, è toccato , dunque, all’incanto di Agrigento.