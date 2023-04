Chi sono i commentatori di Poker più famosi al mondo? 

Il poker televisivo di inizio 2000 è partito un po’ in sordina; infatti, non attraeva molti telespettatori al monitor della TV. Con l’arrivo dei più amati commentatori di sempre, le cose sono cambiate. Vediamo chi sono.

Un grandissimo Gabe Kaplan, comico e star de “I ragazzi del sabato sera” ha portato la sua esperienza fra i telecronisti.

Gabe Kaplan si è dimostrato esperto commentatore per la celebre serie High States Poker, con A.J. Benza che si integrava bene come spalla comica.

Una delle battute più esilaranti di Kaplan era la sua descrizione della faccia di Hellmuth: Phil ha un’espressione sul viso come un timido struzzo che cerca di accoppiarsi.

Anche Jesse May è noto per i suoi commenti ai primi Late Night Poker, uno spettacolo che ha avuto una grande influenza sui contenuti televisivi del Poker, partendo dagli anni 2000.

May si farà chiamare “The voice of Poker”, e nel 2012 è stato premiato con un Lifetime Achievement Award agli European Poker Awards per gli innumerevoli contributi al gioco.

Anche Ali Nejad come May ha esperienza di telecronista, molto più di quello che si potrebbe pensare.

Lo conosciamo per essere la voce dello show Poker after Dark. Inoltre, ha partecipato alle trasmissioni del Main Event delle WSOP, altrettanti tornei targati WPT.

Dunque, sa di cosa parla, e di esperienza ne vanta al punto tale da non annoiare i telespettatori.

Dick van Patten viene ricordato da molti per le sue apparizioni in numerosi film, fra cui diverse commedie di Mel Brooks.

Van Patten era anche uno dei primi giocatori di poker, ed essendo già conosciuto ed apprezzato dal pubblico cinematografico ha ampliato l’interesse per il poker.

‘’Bingo-bango-bongo’’, è un’espressione ormai cult nel panorama del poker.

Si tratta infatti di un’uscita che appartiene a Mike Sexton, altro commentatore degno di nota.

I primi spettacoli del World poker Tour apparvero nel 2003 e registrarono un grande apprezzamento.

Ed è proprio grazie alla conduzione di Mike Sexton e Vince van Patten che oggi possiamo ricordare quel momento come grande per la scena mondiale degli appassionati di Poker. Vince Van Patten oltre a seguire le orme del padre sotto i riflettori del cinema, lo fa anche per quanto riguarda la telecronaca del poker.

Dopodiché Tony Dunst si renderà protagonista della sostituzione di Sexton nello stand del WTP insieme a VVP, con Lynn Gilmartin che si è distinto aggiungendo molto anche al ruolo di presentatore.

Da notare che la diffusione di Twitch come piattaforma streaming ha scritto un nuovo capitolo nella storia del poker, con la nascita di una nuova categoria: quella dei giocatori stessi che commentano le loro partite di poker. Questa è una novità che attrae diverse tipologie di spettatori. Con il poker online il gioco abbraccia una categoria ancora più ampia di giocatori, da appassionati a semplici curiosi.