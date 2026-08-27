La posizione di un trentacinquenne è al vaglio degli investigatori dopo che la compagna, una trentenne agrigentina, ha raccontato di essere stata aggredita e costretta a rimanere dentro casa. Il fatto è avvenuto in un’abitazione nel centro di Agrigento. Una telefonata al 112 ha fatto scattare l’intervento dei carabinieri della sezione Radiomobile. I militari sono intervenuti per una lite in famiglia.

Circostanza confermata dalla ragazza che ha dichiarato di avere avuto una discussione con il compagno e che quest’ultimo, in preda all’alcol, l’aveva aggredita e – di fatto – sequestrata. La trentenne ha riportato lievi ferite e con un’ambulanza è stata trasferita al presidio ospedaliero per le cure necessarie. Guarirà in pochi giorni. La posizione del trentacinquenne, invece, è al vaglio.

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