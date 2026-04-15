Centrodestra unito, scelto Dino Alongi: è lui il candidato sindaco ad Agrigento

AGRIGENTO – La lunga notte dei confronti, dei veti incrociati e delle trattative sembra aver prodotto il risultato atteso: il centrodestra ha sciolto le riserve e individuato il candidato unitario per le prossime elezioni amministrative. Il nome che mette d’accordo tutte le anime della coalizione è quello dell’avvocato Gerlando Alonge.

Dopo settimane segnate da tensioni, ipotesi e continui cambi di scenario, arriva dunque la sintesi politica. Forza Italia, Fratelli d’Italia, Lega, Udc, Mpa e Dc convergono su un profilo ritenuto in grado di garantire equilibrio e rappresentatività, superando le divisioni che fino a pochi giorni fa sembravano insanabili.

«Stiamo lavorando con l’obiettivo di mettere tutti insieme, speriamo nel pomeriggio chiuderemo il quadro delle consultazioni per ufficializzare il nome di Alonge, professionista, 59 anni, avvocato», ha commentato Roberto Di Mauro, leader dell’Mpa, confermando di fatto il percorso che ha portato alla convergenza sul nome di Alonge.

Nella coalizione è inserita anche la Dc, che sul nome non ha mai posto una questione, ma ha insistito sulla necessità di una scelta realmente condivisa, capace di tenere insieme tutte le componenti del centrodestra.

La scelta di Alonge rappresenta un passaggio decisivo nella costruzione del quadro elettorale agrigentino. La coalizione punta su una figura tecnica e professionale, con l’obiettivo di avviare una campagna elettorale nel segno della compattezza e della proposta amministrativa.

Resta adesso da definire nel dettaglio la composizione delle liste e il programma, ma il dato politico è chiaro: il centrodestra prova a presentarsi unito all’appuntamento del 24 e 25 maggio, archiviando – almeno per il momento – la stagione delle divisioni.

Una svolta che potrebbe incidere in maniera significativa sugli equilibri della corsa a Palazzo dei Giganti, dove il quadro resta comunque articolato, con la presenza di candidati civici e dell’area progressista.

Adesso la partita entra nel vivo. E Agrigento si prepara a una campagna elettorale che, dopo settimane di stallo, si annuncia finalmente più chiara nei suoi protagonisti.

E allora la chiave di lettura sta tutta nelle parole di Di Mauro: “mettere tutti insieme”. Non solo un obiettivo dichiarato, ma la vera sfida politica di questa candidatura. Perché se il nome ha chiuso il cerchio, sarà la capacità di restare uniti a determinare il peso reale di questa scelta. Ad Agrigento, più che il candidato, conterà la tenuta della coalizione.

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