Centro Mega ed il tempo libero: novità su calzature ed abbigliamento sportivo

Dopo la bella stagione, focus di Centro Mega sul back to school e la ripresa delle attività sportive. Nel grande store agrigentino di Viale Cannatello al Villaggio Mosè, numerose le novità e le tendenze della nuova stagione per quanto riguarda anche le calzature e l’abbigliamento sportivo.

Novità, i modelli di punta della collezione Fila per lo sportivo e il gusto per l’animalier, presente anche nella collezione Nero Giardini. E poi tutto il nuovo assortimento di scarpe ed accessori per prepararci all’inverno. Per i propri clienti fidelizzati Centro mega riserva sempre il 10 % di sconto su tutto.

Il brand “Centro Mega – Il Mondo delle Scarpe”, lo ricordiamo, nasce nel 1994 con l’inaugurazione del primo store a Palermo nel quartiere di Bonagia – Falsomiele ma La Lojacono commerciale SpA è un’azienda che opera nel mercato della distribuzione di calzature civili e sportive dal 1973. In pochissimo tempo è diventata una delle più importanti realtà sul territorio nazionale ed un punto di riferimento per il Centro Sud Italia. Nel corso degli anni, sono state sviluppate nuove importanti aree strategiche, una su tutte il comparto sportivo, settore nel quale l’azienda è oggi leader indiscusso in Sicilia, Calabria, Puglia e Campania ed oggi la Lojacono Commerciale SpA è distributore ufficiale Nike Italia.

“Centro Mega” offre moda giovane, classica, comfort, sport e tempo libero con un rapporto qualità- prezzo eccellente e che non teme confronti. Propone i migliori marchi presenti sul mercato come Nero Giardini, Geox, Primigi, Frau ed altri ancora.