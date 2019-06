Centro Commerciale “Le Vigne”: Un successo la presenza di Giordana Angi

Il Centro Commerciale “Le Vigne” ha acclamato la giovane cantautrice Giordana Angi il cui nome allunga la lista dei personaggi dello spettacolo che sono passati da qui, dal Centro Commerciale di Castrofilippo diretto in maniera impeccabile da Calogero Sanfilippo.

Giordana è arrivata nella terra del vincitore di “Amici” Alberto Urso che era stato anche lui a “Le Vigne” qualche settimana fa.

Diciamo che, a proposito di vincitori, Giordana la sua partita l’ha già vinta e lo dimostrano i tanti fans che trova in giro ad attenderla come è successo giovedì pomeriggio.

Lei ama dire che la scrittura ed il canto la fanno sentire viva e che la Giordana che scrive è la Giordana nella vita.

Una ragazza cordiale con un sorriso che non l’abbandona mai.

Ha una voce da brividi e non si riesce a comprendere come sia stato possibile che ha dovuto tentare ben cinque volte prima di essere ammessa ad “Amici” da dove alla fine ne è uscita come seconda classificata dopo Alberto Urso.

Dicevamo dell’accoglienza riservata alla cantautrice al Centro Le Vigne dai fan che hanno avuto firmato il Cd di Giordana, ricevuto l’autografo e la foto ufficiale come nella prassi del Centro Commerciale di Castrofilippo che si pone ancora una volta all’avanguardia nell’ospitare nomi prestigiosi come si deve considerare assolutamente la giovane Giordana Angi.

Voce indiscussa dell’evento il presentatore Angelo Palermo, che è riuscito a relazionarsi al meglio con i numerosissimi presenti, coinvolgendoli e rendendoli protagonisti.