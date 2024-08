Un centauro è rimasto ferito in un incidente stradale avvenuto in mattinata lungo la quattro strade di via Luca Crescente, nel tratto che collega porta Aurea con San Leone. A scontrarsi uno scooter e un’auto Renault Scenic. Ad avere la peggio il conducente del mezzo a due ruote, trasferito in ambulanza in ospedale. I carabinieri della sezione Radiomobile si sono occupati dei rilievi.