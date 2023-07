Grande successo per “Invito alla Danza 2023”, ieri sera al Teatro Pirandello di Agrigento. Gli allievi della scuola di danza Imera, diretta da Simona Attanasio, dai 4 ai 16 anni, hanno saputo offrire al numeroso pubblico presente un emozionante e coinvolgente spettacolo di danza classica, moderna, contemporanea e hip hop. In scena Cenerentola, una fiaba molto amata, che Simona Attanasio ha saputo adattare e trasformare in una storia adatta ad ogni epoca. L’amore trionfa sempre e vola alto nel cielo se siamo per tutti noi che siamo ogni giorno supereroi, questa è la chiave di lettura di “Invito alla Danza 2023” che è stato magistralmente presentato da Angelo Palermo. Ospiti della serata i maestri che collaborano con la Scuola di Danza Imera di Simona Attanasio: Alosha, Rocco Lo Nigro, Domenico Zumpano, Vivian Miliziano e Marco Cipolla. Dopo il gran finale sulle note di “Supereroi”, in scena sul palco tutti i protagonisti dello spettacolo. Giuseppe Petix, presidente provinciale di AICS, ha consegnato a Simona Attanasio un riconoscimento per l’alto valore artistico dell’associazione, che ha saputo dimostrare che la danza è gioia, comunicazione, opportunità e aggregazione sociale. “Si ringraziano- si legge un una nota- Giada Attanasio , Giuseppina Careca e Luisa Avenia per la collaborazione al coordinamento e Audio Light Service di Riccardo Liotta, la Fondazione Teatro Pirandello, Salvo Prestia e Domenico Vecchio.”