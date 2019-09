Cena tradizionale di inizio stagione con i principali sponsor della Pallavolo Aragona

Tradizionale cena ufficiale di inizio stagione ieri sera al ristorante Olimpia di Aragona per la SEAP DALLI CARDILLO che parteciperà al campionato di serie B1. Presenti tutte le undici atlete della prima squadra, lo staff tecnico e sanitario. La serata è stata organizzata dal presidente Nino Di Giacomo che ha voluto accanto a sé i rappresentanti dei principali sponsor che anche quest’anno hanno deciso di supportare economicamente il progetto pallavolistico della società biancoazzurra. Erano presenti Sergio Vella della “Seap”, Antony e Lello Dalli Cardillo della “Trinacria Dalli Cardillo”, Franco Nobile della Nobile Oil Group, Davide Di Benedetto del “Gruppo Di Benedetto Carburanti”, Filippo Ferrante Direttore commerciale della Sicilpetroli, Giovanni Di Sciacca e Natale Galluzzo con il figlio Gerlando Galluzzo della “Mediterranea Serramenti Aragona”. Il presidente Nino Di Giacomo ha presentato agli sponsor le nuove giocatrici ed espresso chiaramente i nuovi obiettivi cui la società aragonese ambisce, cioè, lottare per cercare di approdare in serie A2 e provare a vincere la Coppa Italia di B1.