Dopo il grande successo delle cene organizzate dal team dell’ADLER Spa Resort SICILIA a Ribera durante le festività natalizie, l’attenzione ora si sposta su Agrigento, dove il progetto “Cena con il Sorriso” continua a fare la differenza. Ideato dallo Chef Giuseppe Schimmenti e dalla Front Office Manager Denise Duraki, l’iniziativa ha come obiettivo principale offrire a persone con disabilità e bisogni specifici la possibilità di vivere momenti di socialità, gioia e inclusione attraverso esperienze culinarie uniche.

La struttura dell’ADLER Spa Resort SICILIA, eco-resort situato sulla splendida costa agrigentina, ha voluto riprendere il cammino iniziato a Ribera, ampliando l’iniziativa in una nuova dimensione. Con il supporto dell’Associazione Vincenzo & Teresa Reale di Ribera e diverse realtà locali, la “Cena con il Sorriso” diventa una tradizione mensile che coinvolge anche le persone con disabilità di Agrigento, Favara, Ribera, Sambuca e Sciacca.

Ogni mese, persone con diverse disabilità avranno l’opportunità di vivere una serata speciale: non solo gustando una cena gourmet preparata da chef di altissimo livello, ma anche partecipando attivamente alla preparazione dell’evento. Dallo chef Giuseppe Schimmenti, che dedica tempo e attenzione ad ogni singolo ospite, alla possibilità di mettere le mani in cucina e di contribuire alla creazione dell’atmosfera conviviale, ogni partecipante sarà coinvolto a 360 gradi.

Il progetto non si limita alla sola cena: è un vero e proprio percorso di integrazione, pensato per creare legami concreti tra le persone. Il culmine della serata sarà la realizzazione di un murales collettivo, dove ognuno potrà lasciare il proprio segno, simbolo di unione e di speranza. L’inclusività dell’iniziativa si estende grazie alla collaborazione con diverse associazioni locali che si occupano di persone con disabilità, garantendo che anche i più fragili possano essere parte di un progetto che li valorizza e li rende protagonisti.

Il prossimo appuntamento della “Cena con il Sorriso” si terrà il 6 marzo 2025, e sarà dedicato alla “Locanda di Maria”, un’opera segno dell’Arcidiocesi di Agrigento, nata in occasione del Giubileo della Misericordia nel 2017. Ospitata nei locali messi a disposizione dalla Chiesa B.M.V. Assunta (S. Lucia) e dall’Unità Pastorale Mater Misericordiae, la Locanda è un rifugio per persone senza dimora e offre, ogni sera, un pasto caldo a circa 50 persone. Inoltre, ospita laboratori di cucina e pasticceria rivolti a persone con disabilità, per favorirne l’autonomia.

Il progetto, gestito dalla Fondazione Mondoaltro, braccio operativo di Caritas Diocesana Agrigento, accoglie anche persone che, dopo aver vissuto un’esperienza giudiziaria, stanno cercando di ricostruire la loro vita. Con il supporto di volontari provenienti da parrocchie e movimenti locali, la Locanda è un esempio tangibile di come l’inclusione sociale possa essere promossa anche attraverso l’uso di risorse “scartate”, come gli alimenti invenduti o in scadenza. Un segno forte di come si possa dare nuova vita a ciò che sembra non avere più valore, rispettando l’ambiente e la dignità delle persone.

Con l’ADLER Spa Resort SICILIA che continua a essere punto di riferimento per la comunità locale, il progetto “Cena con il Sorriso” rappresenta non solo un’occasione di condivisione, ma una vera e propria opportunità per restituire alla comunità agrigentina quel calore e quella solidarietà che sono alla base della filosofia del resort. Un’iniziativa che, mese dopo mese, continua a crescere, portando sorrisi e speranza in un’atmosfera di autentica inclusione.

Per maggiori dettagli o per contribuire, contattare l’ADLER Spa Resort SICILIA o l’Associazione Vincenzo & Teresa Reale.

Dopo il grande successo delle cene di beneficenza organizzate dal team dell’ADLER Spa Resort SICILIA a Ribera durante le festività natalizie, l’attenzione ora si sposta su Agrigento, dove il progetto “Cena con il Sorriso” continua a fare la differenza. Ideato dallo Chef Giuseppe Schimmenti e dalla Front Office Manager Denise Duraki, l’iniziativa ha come obiettivo principale offrire a persone con disabilità e bisogni specifici la possibilità di vivere momenti di socialità, gioia e inclusione attraverso esperienze culinarie uniche.

La struttura dell’ADLER Spa Resort SICILIA, eco-resort situato sulla splendida costa agrigentina, ha voluto riprendere il cammino iniziato a Ribera, ampliando l’iniziativa in una nuova dimensione. Con il supporto dell’Associazione Vincenzo & Teresa Reale di Ribera e diverse realtà locali, la “Cena con il Sorriso” diventa una tradizione mensile che coinvolge anche le persone con disabilità di Agrigento, Favara, Ribera, Sambuca e Sciacca.

Ogni mese, persone con diverse disabilità avranno l’opportunità di vivere una serata speciale: non solo gustando una cena gourmet preparata da chef di altissimo livello, ma anche partecipando attivamente alla preparazione dell’evento. Dallo chef Giuseppe Schimmenti, che dedica tempo e attenzione ad ogni singolo ospite, alla possibilità di mettere le mani in cucina e di contribuire alla creazione dell’atmosfera conviviale, ogni partecipante sarà coinvolto a 360 gradi.

Il progetto non si limita alla sola cena: è un vero e proprio percorso di integrazione, pensato per creare legami concreti tra le persone. Il culmine della serata sarà la realizzazione di un murales collettivo, dove ognuno potrà lasciare il proprio segno, simbolo di unione e di speranza. L’inclusività dell’iniziativa si estende grazie alla collaborazione con diverse associazioni locali che si occupano di persone con disabilità, garantendo che anche i più fragili possano essere parte di un progetto che li valorizza e li rende protagonisti.

Il prossimo appuntamento della “Cena con il Sorriso” si terrà il 6 marzo 2025, e sarà dedicato alla “Locanda di Maria”, un’opera segno dell’Arcidiocesi di Agrigento, nata in occasione del Giubileo della Misericordia nel 2017. Ospitata nei locali messi a disposizione dalla Chiesa B.M.V. Assunta (S. Lucia) e dall’Unità Pastorale Mater Misericordiae, la Locanda è un rifugio per persone senza dimora e offre, ogni sera, un pasto caldo a circa 50 persone. Inoltre, ospita laboratori di cucina e pasticceria rivolti a persone con disabilità, per favorirne l’autonomia.

Il progetto, gestito dalla Fondazione Mondoaltro, braccio operativo di Caritas Diocesana Agrigento, accoglie anche persone che, dopo aver vissuto un’esperienza giudiziaria, stanno cercando di ricostruire la loro vita. Con il supporto di volontari provenienti da parrocchie e movimenti locali, la Locanda è un esempio tangibile di come l’inclusione sociale possa essere promossa anche attraverso l’uso di risorse “scartate”, come gli alimenti invenduti o in scadenza. Un segno forte di come si possa dare nuova vita a ciò che sembra non avere più valore, rispettando l’ambiente e la dignità delle persone.

Con l’ADLER Spa Resort SICILIA che continua a essere punto di riferimento per la comunità locale, il progetto “Cena con il Sorriso” rappresenta non solo un’occasione di beneficenza, ma una vera e propria opportunità per restituire alla comunità agrigentina quel calore e quella solidarietà che sono alla base della filosofia del resort. Un’iniziativa che, mese dopo mese, continua a crescere, portando sorrisi e speranza in un’atmosfera di autentica inclusione.

Segui il canale AgrigentoOggi su WhatsApp