Agrigento, città dalle radici culturali profonde, non fa eccezione nel rispettare la tradizione di Santa Lucia con l’attesissimo Arancina Day. Le preparazioni più variegate si fanno largo tra gli amanti di questo piatto iconico, dai panifici, ai ristoranti, fino alla rinomata Panetteria Rosticceria in Via Francesco Crispi 164, dove l’arte di preparare arancine raggiunge livelli di eccellenza, tanto da essersi aggiudicata il riconoscimento di “Miglior Rosticceria” siciliana.

In città, le arancine seguono la tradizione catanese, offrendo non solo le classiche varianti con ragù e bianche, ma anche le gustose alternative alla norma con melanzane e ricotta salata, zuccotto (crema di zucca e gorgonzola), funghi e formaggio, spinaci e formaggio, salmone affumicato e besciamella.

Tuttavia, è alla Panetteria Rosticceria che emerge il re delle arancine. Qui, l’attenzione per i dettagli traspare nelle poche arancine fritte alla volta, conservate calde e croccanti grazie a una panatura regolare e asciutta. Il riso, impeccabilmente sgranato e cotto, sposa un ripieno abbondante di alta qualità, emanando un profumo irresistibile. Il tutto a soli 3,00 Euro, rendendo questa delizia ancora più invitante.

Nel nostro tour alla scoperta delle migliori arancine, La Panetteria Rosticceria ha primeggiato su ogni fronte: riso, ingredienti del ripieno, cottura e panatura, superando la concorrenza con il suo prodotto eccezionale.

Il podio di questa festa gastronomica vede al secondo posto Li Causi Drink di Salvatore Li Causi a San Leone, Piazzale Giglia. Qui, l’arancina regolare e croccante racchiude un riso ben sgranato e un ripieno di qualità. Le arancine di Li Causi si distinguono per un peso medio di circa 450 grammi, regalando un’esperienza gustosa e abbondante agli appassionati di questo piatto tradizionale siciliano. Ma ad Agrigento sono in tanti a tramandare l’arte dell’arancina. Panificio Messina e Bar Nazionale a Villasseta, Bar Sajeva in centro, Panificio Albanese in via Dante, Terra Dunci ad Aragona e ancora tanti altri punti vendita sparsi per la città.