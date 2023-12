In un dialogo telefonico, abbiamo incontrato Maddalena Crippa nel cuore della vibrante atmosfera del Teatro Pirandello. L’acclamata attrice ci svela i segreti dietro lo spettacolo “Il Compleanno” di Harold Pinter, diretto da Peter Stein. Attraverso questa intervista, entriamo nel mondo affascinante e complesso dello spettacolo, esplorando i temi, il linguaggio pinteriano e il talento eccezionale che anima questa straordinaria produzione teatrale.



La lunga conversazione telefonica tra Luigi Mula e Maddalena Crippa

Luigi Mula: Buongiorno Maddalena, come è stata l’accoglienza qui in Sicilia?

Maddalena Crippa: È stata meravigliosa, Luigi. I giovani sono stati spontanei nelle loro reazioni durante lo spettacolo. Tuttavia devo ammettere che l’accoglienza di Siracusa è stata molto calorosa, quella di Modica glaciale.

Luigi Mula: Al Teatro Pirandello cresce l’attesa per “Il Compleanno”. Puoi raccontarci meglio di cosa tratta questo spettacolo?

Maddalena Crippa: Certamente, si tratta di una situazione apparentemente innocua che sfocia nell’inverosimile, un giovane rifugiato coinvolto in una serie di eventi inaspettati. Due personaggi arrivano da fuori e cambiano tutto, rendendo evidenti i valori della nostra società consumistica.

Luigi Mula: Il linguaggio pinteriano è notevole. Come avete reso questa lingua così straordinaria sulla scena?

Maddalena Crippa: Abbiamo messo in scena il testo in maniera rispettosa ed esaltante, permettendo al pubblico di godere appieno di questo lavoro straordinario.

Luigi Mula: C’è un ampio cast di attori, inclusi Gianluigi Fogacci e Alessandro Averone. Puoi dirci di più sui loro ruoli?

Maddalena Crippa: Sicuramente, abbiamo una bella interazione sul palco. Gianluigi interpreta un personaggio più maturo, mentre Alessandro ha una versatilità straordinaria nel suo ruolo.

Luigi Mula: Il tema della minaccia è evidente nel testo. Puoi spiegarci in cosa consiste questa minaccia?

Maddalena Crippa: La minaccia si manifesta nel modo in cui i personaggi sono influenzati e costretti a cambiare senza rendersene conto, come se fossero immersi in una realtà alterata.

Luigi Mula: Luigi Pirandello è stato un grande dell’assurdo, così come Pinter. Cosa accomuna il “Compleanno” con “Sei personaggi in cerca d’autore”?

Maddalena Crippa: Entrambi i testi trattano atmosfere studiate e toni comici in un contesto teatrale che sfida la realtà. Entrambi riflettono sulla condizione umana in modo peculiare.

Luigi Mula: Grazie mille per questa conversazione, Maddalena. Qualche anticipazione sul vostro prossimo lavoro?

Maddalena Crippa: Sarà un’esperienza teatrale che coinvolgerà il pubblico in modo unico, ci stiamo preparando con impegno per il prossimo grande evento.

L’intervista integrale puoi ascoltarla sul video di YouTube.