Cedimento del manto stradale, camion cisterna dentro voragine

Un’autobotte è rimasta intrappolata in una voragine, che si è aperta per strada. E’ accaduto in una traversa di via Sirio, nel quartiere di Villaggio Mose’, nei pressi del mercato ortofrutticolo. L’autista del camion cisterna, a parte qualche momento di panico, non ha riportato conseguenze fisiche.

Le ruote posteriori del camion sono rimaste incastrate nella buca, per cui è stato necessario l’intervento dei vigili del fuoco del Comando provinciale di Agrigento, per sbloccare la situazione.

I pompieri hanno recuperato il mezzo pesante, ed eseguito un sopralluogo, per verificare le condizioni del tracciato.