C’è un’altra Rieti per la Fortitudo. Nella finale playoff sarà la volta della Real Sebastiani  

di Michele Bellavia

Con un finale incandescente e ad alta intensità, la Fortitudo Agrigento è riuscita ad espugnare il PalaSojourner di Rieti vincendo gara-4 di semifinale playoff contro la NPC e chiudendo la serie 3 a 1. I biancazzurri, dunque, per il secondo anno consecutivo centrano la finale playoff di serie B del rispettivo tabellone, e si giocheranno nuovamente l’opportunità di ritornare in A2. L’ultimo ostacolo, adesso, è rappresentato dall’altra squadra di Rieti, la Real Sebastiani. A differenza di quanto avvenuto lo scorso anno, tuttavia, Agrigento ha il vantaggio del fattore-campo, acquisito grazie al primato assoluto in classifica, per cui in caso di perfetta parità nella serie (2-2), l’eventuale gara-5 si giocherà dentro a quel PalaMoncada finora inespugnato dagli avversari. Tra le due compagini c’è un solo precedente risalente alla semifinale di Coppa Italia della passata stagione. In quella circostanza, la Real Sebastiani si impose 77 a 63. Adesso lo scenario è completamente diverso: ci sono i brividi di una finale e le tante emozioni che essa può regalare. Nel roster biancazzurro ci sono tanti veterani che hanno vissuto situazioni simili, su tutti il capitano Albano Chiarastella, ma insieme a lui ci sono molti dei protagonisti della passata stagione come Alessandro Grande, Cosimo Costi, Giuseppe Cuffaro e Mait Peterson. Sul versante opposto, la Real Sebastiani oltre ad essersi piazzata al secondo posto in regular season (46 punti nel girone C), in questi playoff è stata un’autentica schiacciasassi della parte bassa del tabellone D asfaltando tutte le antagoniste finora incontrate e piazzando un doppio sweep (3-0) prima alla Viola Reggio Calabria e poi alla Goldengas Senigallia. Lo confermano anche i numeri della squadra allenata da coach Finelli: nei quarti e in semifinale ha viaggiato ad una media pazzesca piazzando ben 84 punti a partita (miglior attacco del tabellone D) e con una difesa che subisce solamente 55.8 punti (miglior difesa del tabellone D). In entrambe le due voci statistiche, Agrigento è terza sia in fase offensiva (67.1), che in fase difensiva (62). Il roster avversario può contare su giocatori del calibro di Marco Contento, Federico Loschi e Klaudio Ndoja, tutti giocatori navigati e dal solido curriculum cestistico anche in categorie superiori. Ma nel roster avversario milita anche una vecchia gloria biancazzurra con ben quattro stagioni ad Agrigento da protagonista assoluto, ovvero Alessandro Piazza. Il playmaker bolognese è già tornato altre volte al PalaMoncada in veste di avversario con l’Eurobasket Roma e Casale Monferrato. Per lui sarà ancora una volta un tuffo al cuore dei ricordi e delle indimenticabili stagioni ad Agrigento. Probabile starting five: Piazza, Contento, Dieng, Loschi, Maganza.