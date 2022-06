Silp Cgil: Grech rieletto segretario provinciale

Al Circolo Culturale Empedocleo in Agrigento, si è tenuto il VI Congresso Provinciale del SILP CGIL, (Sindacato Italiano Lavoratori di Polizia). Ai lavori hanno partecipato una nutrita delegazione di poliziotti Agrigentini, fra cui anche il Segretario Regionale SILP Vito ALAGNA ed il Segretario della Camera del Lavoro della CGIL Alfonso BUSCEMI. A seguito dei lavori congressuali è stato rieletto il Segretario Provinciale Generale uscente Salvo GRECH, in servizio nella Questura di Agrigento, che nella sua relazione ha elencato il lavoro svolto in questi anni dal Sindacato di Polizia della CGIL, illustrando il documento congressuale nazionale, centrato sulla tematica “La Polizia al Servizio del Paese” – Dignità, Diritti e Democrazia. In questa esposizione è emersa, la criticità dettata da due anni di Pandemia anche in relazione alla carenza di organico nella provincia di Agrigento, in rapporto soprattutto al fenomeno dell’immigrazione e dei riflessi che la gestione emergenziale di tale fenomeno, ha avuto sul lavoro della Polizia in questa provincia. Punto forte della relazione, la piaga dei numerosi suicidi nelle forze dell’ordine, a seguito dello stress da lavoro correlato. In questa occasione è stato eletto anche il nuovo direttivo provinciale, i delegati al congresso regionale e la segreteria che affiancherà il Segretario Salvo GRECH, che sarà così composta: Orazio TOMARCHIO, Francesco CURTO, Franco FAZIO, Paolo SAVARINO e Fabio FABIANO.