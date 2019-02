”C’è posta per te”, lieto fine per la coppia agrigentina

“La apro se mi prometti di non commettere più questi sbagli perché tanto io scopro tutto”. Calogero è riuscito a riconquistare la fiducia di Valentina, che ha accettato l’invito e ha aperto la busta di C’è posta per te, il seguitissimo programma condotto da Maria De Filippi. Un amore tormentato quello tra Calogero e Valentina, di Licata, in provincia di Agrigento. “Dopo soltanto due mesi che stavamo insieme ho visto che c’erano 5 chat con 5 ragazze diverse”, ha accusato la ragazza che lo lascia temendo il suo tradimento a causa della sua gelosia, che una volta la spinse addirittura a seguire praticamente tutte le ragazze che frequentavano la sua palestra. Il motivo della rottura è da ricercare in alcuni commenti fatti con amici in una chat di Calogero. In un’altra chat, poi, lei vede lo stesso ragazza chiacchierare e fare dei complimenti alla sua ex ragazza. Inizia ad essere ancora più gelosa e a non fidarsi.

“La apro se mi prometti di non commettere più questi sbagli perché tanto io scopro tutto!” Calogero è riuscito a riconquistare la fiducia di Valentina, apriamo subito questa busta! 😍 #CePostaPerTe Posted by C'è Posta Per Te on Saturday, February 23, 2019

Lui trova lavoro in un hotel ma a lei non sta bene la cosa temendo tradimenti. Lui prova a fare assumere anche lei senza riuscirci. Lei gli dà le seguenti regole: non poteva togliere la maglietta e doveva tornare subito a casa.

COMUNICALO.it