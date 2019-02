Agrigento, crolla cornicione, paura in via Gioeni

Il maltempo, le raffiche di vento fortissimo, un pezzo di un cornicione di un palazzo che si stacca, un boato assordante che ha destato paur nei residenti, un’auto danneggiata.

Questo, in sintesi, quanto accaduto ieri in via Gioeni, arteria centrale di Agrigento.

Un pezzo di cornicione si è staccato da un palazzo ed è finito su una utilitaria di proprietà di un uomo che aveva appena parcheggiato la propria vettura sul luogo.

Fortunatamente lo stesso proprietario si era già allontanato, altrimenti sarebbe potuta essere una tragedia.

Sul posto si sono portati i vigili del fuoco e i vigili urbani che hanno interdetto la zona. Non è escluso che il fatto sia da ricondurre al fortissimo vento che spirava in zona nella giornata di ieri. (Foto Archivio)