“C’è il natale a Villaseta 2019”: al via le iniziative per i festeggiamenti natalizi

Si è acceso idealmente, questa mattina, l’albero di Natale nell’ex Centro Commerciale di Villaseta, allestito grazie al contributo degli operatori dei Volontari di Strada e di tanti residenti e bambini del quartiere. Iniziativa che, di fatto, ha dato il via al ricco programma di appuntamenti nell’ambito della rassegna “C’è il Natale a Villaseta”, giunta alla seconda edizione, fortemente voluta dalla nostra associazione assieme ad altri partner e sponsor.

Coinvolti grandi e piccoli per adornare con palline e fiocchi un albero ricco di amore, serenità e felicità.

“Anche quest’anno – sottolinea la presidente Anna Marino – abbiamo toccato con mano la spontaneità, la genuinità di bambini e residenti del quartiere di Villaseta per allestire quello che abbiamo definito l’albero della solidarietà. Un’occasione per rimarcare e testimoniare la nostra presenza in un angolo del territorio comunale storicamente con tanti problemi. E’ stato bello vedere tanta partecipazione e tanto affetto anche nei nostri confronti, tenuto conto del fatto che da un paio di mesi è operativa una nostra sede all’interno della quale vengono svolte numerose attività di solidarietà e assistenza alle numerose famiglie in difficoltà”.

L’iniziativa di oggi apre il calendario delle manifestazioni legate a “C’è il Natale a Villaseta 2019.Si proseguirà – dice la Presidente – venerdì 13 Dicembre, dalle 9,30, sempre nel vecchio centro commerciale, con la Novena di Natale, animata dal noto cantastorie Nenè Sciortino. Sempre venerdì 13, in contemporanea, i volontari dell’Associazione daranno vita ad un Presepe Vivente, con la partecipazione degli alunni della scuola “S. Quasimodo”. Prevista anche la distribuzione di dolcetti, mentre una Unità Mobile dell’Asp di Agrigento sosterrà all’interno di piazza del Centro Commerciale con un proprio stand di “Educazione alla Salute”. Stand espositivi saranno allestiti anche dalla Polizia di Stato, Carabinieri e della Confcommercio.

Prevista anche la presenza del Cardiologo Giovanni Vaccaro che effettuerà gratuiti esami e controlli alle persone che ne faranno richiesta.

Altra appuntamento saliente, sabato 14 Dicembre, alle 9,30, sempre nel Vecchio Centro Commerciale di Villaseta, con l’artista agrigentina Beatrice Esposto che creerà un Murales. Nella stessa giornata prenderanno il via i tornei di calcio balilla, braccio di ferro e briscola, le cui finali si svolgeranno martedì 17 dicembre alle 9,30.

Venerdì 20 Dicembre, dalle 16,30, incontro con le Istituzioni e scambio degli auguri di Natale con animazione musicale natalizia. Prevista l’esibizione del gruppo “I Tammuri di Girgenti” e del gruppo folk Oratorio Don Guanella. Al termine distribuzione di regali ai bambini.