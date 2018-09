Cavriani visita il Comando dei Vigili del fuoco di Agrigento

Il Direttore regionale per la Sicilia in visita al Comando dei Vigili del fuoco. Ad accoglierlo il prefetto di Agrigento Dario Caputo.

Ieri 11 settembre, il Direttore Regionale dei Vigili del fuoco per la Sicilia Marco Cavriani ha visitato, accompagnato dal Comandante provinciale Michele Burgio il Comando VVF di Agrigento. Prima tappa della visita il cantiere della costruendo nuova sede del distaccamento di Santa Margherita Belice, in fase di completamento. A seguire l’Ufficio territoriale di Agrigento, per un cordiale colloquio con il Prefetto di Agrigento Dario Caputo, dove è stato fatto il punto della situazione riguardo alle sedi di servizio del Comando, compreso il Distaccamento Agrigento nord. Infine il Direttore Cavriani è stato accolto dal personale e dai rappresentanti sindacali territoriali del Comando di Agrigento, presso la sede centrale. Qui ha potuto passare in rassegna i reparti operativi e logistici, intrattenendosi con il personale sui vari aspetti dei servizi di istituto.