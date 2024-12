Furto nel cantiere allestito per la ristrutturazione di un ristorante, chiuso da tempo, a poche centinaia di metri da contrada Maddalusa e la Valle dei Templi. Qualcuno s’è intrufolato all’interno dell’area e ha portato via cinque bobine di cavi di rame e alcuni macchinari da cucina e per l’area bar. L’ammontare del danno economico non è stato ancora quantificato.

Il furto è stato messo a segno, quasi sicuramente, nelle ore notturne. A fare la scoperta è stato il proprietario dell’immobile, e da lì a poco, ha formalizzato la denuncia a carico di ignoti. I carabinieri, unitamente ai loro colleghi della Scientifica, hanno effettuato il sopralluogo di rito e avviato le indagini.

