Santa Lucia: Un’esplosione di sapori unici per celebrare la tradizione!

Con l’avvicinarsi delle celebrazioni di Santa Lucia, il laboratorio creativo della Panetteria Rosticceria “Santa Lucia” si prepara a stupire ancora una volta con un tripudio di sapori, innovazione e amore per la tradizione. Un menu ricco di prelibatezze che soddisfa ogni palato, spaziando dai grandi classici ai nuovi abbinamenti gourmet.

Dagli intramontabili arancini al ragù e al burro, si passa a creazioni straordinarie come la Norma con ricotta salata di capra girgentana, che omaggia i sapori autentici della terra agrigentina. Non manca l’estro culinario con proposte come la Carbonara con carbocrema e guanciale crispy, o la combinazione sorprendente di Mortadella DOP, burrata e pistacchio, una gioia per gli amanti del gusto intenso.

E per chi cerca accostamenti raffinati, c’è il Capocollo con porcini e bufala ragusana, mentre gli amanti dei sapori decisi potranno optare per la ‘Nduja con mozzarella affumicata. Immancabile una proposta a base di pesce: il filetto di salmone con chips di zucchina e Philadelphia. Un ventaglio di scelte che rende omaggio alla tradizione e alla creatività, celebrando la festività con piatti dal gusto indimenticabile.

Secondo il maestro del gusto Lillo Seddio, quest’anno le arancine di tendenza sono quelle che sanno osare: tra le preferite spiccano quelle alla Carbonara, un’esplosione di sapore tra guanciale crispy e crema vellutata, insieme alle arancine con Speck e ‘Nduja, un connubio tra sapore affumicato e un pizzico di piccantezza. E c’è anche una sorpresa fuori menù: la special edition alla Nutella, pensata per i più golosi che vogliono concludere il pasto con una nota dolce e inaspettata.

Per assicurarsi queste specialità, è indispensabile prenotare con largo anticipo. Come ricorda la Panetteria Rosticceria: “Poi non dite che non ve l’avevamo detto…”.

Per info e prenotazioni, basta contattare il numero 3457895633 o visitare i profili social @lapanetteriarosticceria, dove tradizione e innovazione si incontrano per creare momenti di pura delizia.

