Viaggiava sulla strada Statale 640, lungo l’Agrigento – Caltanissetta, con un carico illegale e modifiche strutturali abusive, spacciando un trasporto di animali per una consegna di articoli da giardinaggio. Il viaggio abusivo di un autotrasportatore è stato bruscamente interrotto dal blitz della Sezione Polizia Stradale di Caltanissetta, impegnata nei controlli sul trasporto professionale e sulla tutela del benessere animale.

Gli agenti hanno fermato un autocarro che trasportava quattro equini, ma gli accertamenti hanno svelato uno scenario di totale illegalità. Il mezzo, infatti, viaggiava con una licenza in conto proprio valida esclusivamente per il trasporto di fiori, piante, vasi e giardinaggio. Per aggirare le regole e caricare il bestiame, l’autocarro era stato persino modificato nelle sue caratteristiche costruttive senza alcuna autorizzazione.

Il conducente – che non è iscritto all’Albo degli Autotrasportatori – teneva con sé tre cavalli di proprietà altrui e solo uno di sua proprietà. Un espediente che ha configurato il reato di trasporto abusivo per conto terzi. L’uomo, totalmente inottemperante alle leggi sul benessere animale, è stato punito con una maxi-sanzione da circa 10.000 euro, mentre il camion è stato immediatamente sottoposto a sequestro amministrativo per tre mesi.

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