Causò incidente davanti alla scuola, era sotto effetti cocaina: denunciato

Un 38enne di Agrigento, è stato iscritto sul registro degli indagati, dopo essere stato coinvolto in un incidente stradale, lo scorso mese di settembre davanti al complesso scolastico “G. Verga”, nel quartiere di Fontanelle. L’uomo, prima di mettersi al volante del proprio veicolo, aveva consumato cocaina.

Gli agenti della squadra Infortunistica stradale della polizia Locale di Agrigento, lo hanno denunciato, in stato di libertà, alla Procura della Repubblica, per guida sotto l’influenza di sostanze stupefacenti. L’impatto tra le due vetture, in prossimità di un incrocio, proprio all’uscita degli alunni.

Per fortuna i due conducenti, che viaggiavano da soli, non avevano riportato gravi ferite, mentre notevoli i danni hanno riportato le automobili. Il test dell’etilometro aveva stabilito che erano sobri. Da qui a poco la decisione di sottoporre l’uomo all’esame tossicologico, all’ospedale “San Giovanni di Dio”.

Sia l’analisi delle urine, sia l’analisi del sangue hanno dato esito positivo. E’ emerso che, prima di mettersi alla guida del proprio veicolo aveva assunto sostanze stupefacenti del tipo cocaina. In ragione di ciò lo stesso è stato segnalato, e gli è stata ritirata la patente.