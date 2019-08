Cattolica Eraclea, tombaroli in azione nell’area archeologica

Tornano a colpire i tombaroli in siti archeologici della provincia di Agrigento. Presa di mira la zona archeologica denominata “Eraclea Minoa”, nell’area attorno all’anfiteatro, in territorio di Cattolica Eraclea. Era già accaduto un mese e mezzo fa. Stesse analoghe modalità sono state messe in atto nell’ultimo raid in ordine di tempo.

I responsabili si sono intrufolati nell’area, ed hanno effettuato alcuni scavi nel terreno. Anche se non vi è alcuna certezza, che sono riusciti ad asportare uno o più reperti archeologici. L’indomani sono stati gli addetti dalla struttura a fare l’amara scoperta, e a segnalare la presenza di scavi ai carabinieri.

Gli investigatori dell’Arma stanno cercando di identificare gli autori, e accertare se è stato consumato o meno il furto di reperti.