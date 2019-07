Cattolica Eraclea, si apre voragine in una strada del centro.

Non è la pria volta che accade e molto probabilmente non sarà nemmeno l’ultima. Per fortuna stavolta non si è verificato nessun incidente e per fortuna nessuno si è ferito. Per l’ennesima volta si è aperta una voragine in strada in corso Regina Margherita, a Cattolica Eraclea, in pieno centro. La strada è sprofondata all’altezza della villetta dedicata alle vittime innocenti della mafia. Gli uomini della polizia municipale, coordinati dal comandante Pasquale Campisi, hanno già provveduto a chiudere la strada in attesi di interventi di ripristino.