Prima sconfitta nel campionato di serie D girone I per la CastrumFavara. Allo stadio “Presti” di Gela succede di tutto. Un primo tempo quasi tutto di marca favarese. Al 40’ arriva il vantaggio meritato di Silvio Tripoli che su assist di Conti ha bucato la porta di Colace.

Una prima frazione di gioco disputata in maniera perfetta dai ragazzi di Antimo Iunco.

Nella ripresa la formazione gelese è tornata in campo con tutt’altro spirito. E la partita è stata equilibrata. Prima Camilleri al 68′ ha trovato il gol del pari, e all’83’ Tuccio su calcio di rigore ha trovato la rete del vantaggio. Per la CastrumFavara resta l’amaro in bocca per aver buttata via la partita.

Risultati Serie D – Girone I 2° Giornata: Vibonese – Siracusa 1-1; Digiesse PraiaTortora – Sambiase 1-1; Vigor Lamezia – Nuova Igea Virtus 2-2; Avola – Trapani 1-0; Modica – Reggina 0-1; Milazzo – Ragusa 3-1; Athletic Club Palermo – Enna 3-0; Gela – Castrum Favara 2-1; Licata – Nissa (alle 20).

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