I biancazzurri inaugurano il campionato di Eccellenza con un successo per 2-0 all’Esseneto. Una rete per tempo e porta inviolata per la squadra allenata da Fabrizio Cammarata.

L’Akragas comincia nel migliore dei modi il proprio cammino nel campionato di Eccellenza. Allo stadio Esseneto, la formazione biancazzurra supera per 2-0 il Don Carlo Lauri Misilmeri, conquistando i primi tre punti della stagione. La squadra allenata da Fabrizio Cammarata, schierata con il 4-2-3-1, indirizza la partita già al 10’ del primo tempo grazie alla rete di Osvaldo. Un gol che consente all’Akragas di affrontare il resto della prima frazione in vantaggio e di andare negli spogliatoi avanti di una lunghezza.

Il Misilmeri di Salvatore Utro prova a restare in partita, ma la difesa biancazzurra, guidata da Brugaletta e Caramanno davanti a Maniscalco, riesce a mantenere inviolata la propria porta.

In avvio di ripresa arriva il raddoppio. Al 6’ del secondo tempo è Ten Lopez a firmare il 2-0 e a mettere la gara sui binari favorevoli ai padroni di casa.

Cammarata gestisce poi uomini e risultato attraverso i cambi: entrano Giorgio, Fragapane, Di Mora, Luis Henrique e Saito. L’Akragas controlla il doppio vantaggio sino al triplice fischio, nonostante i sei minuti di recupero concessi dall’arbitro. Un debutto convincente per i biancazzurri, capaci di segnare una rete per tempo, mantenere la porta inviolata e regalare la prima soddisfazione stagionale al pubblico dell’Esseneto.



IL TABELLINO

Virtus Akragas SLP 2 – Don Carlo Lauri Misilmeri 0

Marcatori: 10’ pt Osvaldo; 6’ st Ten Lopez.

Virtus Akragas SLP (4-2-3-1): Maniscalco, Rossi, Caramanno, Brugaletta, La Rosa (30’ st Fragapane); Di Romana, Miraglia; Osvaldo (30’ st Di Mora), Sacco (15’ st Giorgio), Cruz (40’ st Saito); Ten Lopez (35’ st Luis Henrique). A disposizione: Astorino, Farruggia, Ledesma, Solazzo. Allenatore: Cammarata.

Don Carlo Lauri Misilmeri (3-4-3): Ceesay; Scalavino (34’ st Devola), Cossentino, Neri; Fricano, Pedalino (11’ st Catalano), Sannasardo, Miliano; Di Fatta, Maltese, Di Caccamo (11’ st Pizzo). A disposizione: Cannizzaro, Jammeh, Santamaria, Cottone, Banda, Marchino. Allenatore: Utro.

Arbitro: Carpentieri di Siracusa.

Assistenti: Bartolotta e Di Franco di Palermo.

Ammoniti: 22’ pt Neri, 42’ pt Caramanno, 46’ pt Cruz; 17’ st Osvaldo, 45’ st Saito.

Calci d’angolo: 5-2.

Recupero: 4’ pt; 6’ st.

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