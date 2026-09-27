CastrumFavara – Avola 0-1 gol di Langella al 50′. La CastrumFavara cede l’intera posta in palio all’Avola tra le mura amiche dello stadio “Bruccoleri”. Agli ospiti basta una rete di Langella al 50′ per espugnare il terreno di gioco favarese e portare a casa i tre punti. Non è bastato alla formazione di casa il debutto dei due nuovi attaccanti messi a disposizione del tecnico Antimo Iunco per invertire la rotta.

La prima frazione di gioco si sviluppa su ritmi non esaltanti, regalando pochissimi sussulti al pubblico presente sugli spalti. La CastrumFavara tenta di imbastire qualche trama offensiva e colleziona un paio di potenziali occasioni da rete, ma senza la dovuta lucidità negli ultimi metri. Di contro, l’Avola si dimostra fin da subito un’avversaria intraprendente e quadrata.

La svolta del match arriva al 50′, nelle battute iniziali della ripresa: la retroguardia di casa si fa sorprendere e Langella ne approfitta per trafiggere il portiere, siglando lo 0-1. Sotto di un gol, mister Antimo Iunco prova a ridisegnare la squadra, ma l’Avola si barrica a protezione del vantaggio con ordine e ferrea disciplina tattica. Nonostante i generosi tentativi finali della Castrum, il fortino ospite regge fino al triplice fischio.

I risultati del campionato di serie D – girone I 5° giornata: Enna – Licata (reti di Corallo al 12′ pt; Greco al 25′ st; Manfrellotti al 36′ st); Athletic Club Palermo – Milazzo 3-0; Digiesse PraiaTortora – Gela 1-0; Nissa – Vibonese 0-2; Ragusa – Trapani 0-1; Reggina – Nuova Igea Virtus 2-0; Sambiase – Vigor Lamezia 4-1; Siracusa – Modica 1-0; Castrum Favara – Avola 0-1.

Classifica serie D – girone I: Reggina 15, Sambiase 13, Vibonese e Nuova Igea Virtus 10, Digiesse PraiaTortora e Avola 9, Licata 8, Athletic Club Palermo e Nissa 7, Milazzo 6, Siracusa (-7), Castrum Favara e Modica 4, Gela (-1) 3, Ragusa e Vigor Lamezia 2, Enna 1, Trapani (-5) -2.

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