Un incendio scoppiato nelle ore notturne ha devastato una Jaguar parcheggiata sotto l’abitazione della proprietaria nel centro cittadino a Licata. L’automobile è di proprietà di una trentasettenne del posto.

Scattato l’allarme, sul posto sono subito intervenuti i vigili del fuoco del distaccamento cittadino, che hanno spento il rogo.

I poliziotti del Commissariato di polizia, hanno avviato le indagini. Stando a quanto è emerso, durante il sopralluogo pompieri e agenti non hanno rinvenuto tracce di liquido infiammabile, né bottigliette con residui di benzina. Le cause della scintilla iniziale sono ancora in corso d’accertamento.

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