Castrum Favara – Savoia 1-3. Un’altra sconfitta per il Castrum Favara. Allo stadio “Bruccoleri” è passato il forte Savoia. Gara equilibrata nei primi 25 minuti. Al 26’ il vantaggio del Savoia con Nussbaumer. Poco più tardi al 29′ il pareggio di Scolaro con un tiro dalla distanza. La formazione di Torre Annunciata nuovamente in vantaggio al 35′ con Meola. Al 38′ il Favara ha reclamato il calcio di rigore per un fallo netto su De Min ma l’arbitro ha fatto cenno di continuare. Al 46′ la terza e definitiva rete degli ospiti con Caballero. Nella ripresa il punteggio è rimasto immutato.

I risultati del campionato di serie D – girone I, 24° giornata: Castrum Favara – Savoia 1-3; Enna – Athletic Club Palermo (rinviata per impraticabilità di campo); Gelbison – Ragusa 2-0; Milazzo – Vibonese 4-0; Paternò – Sancataldese 3-2; Reggina -Messina 1-1; Nissa – Vigor Lamezia 2-1; Sambiase – Nuova Igea Virtus 0-0; Città Di Gela – Città Di Acireale 3-1.

Classifica serie D – girone I: Savoia e Nuova Igea Virtus 46, Nissa 45, Athletic Club Palermo e Reggina 44, Milazzo 38, Città Di Gela (-1) e Gelbison 36, Sambiase 33, Vigor Lamezia 31, Enna 27, Vibonese 26, Messina (-14) 22, Sancataldese e Ragusa 21, Città Di Acireale 1946 (-1) e Castrum Favara 20, Paternò 14.

