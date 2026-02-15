Qualcuno, approfittando dell’assenza dei proprietari, ha cosparso di benzina il pavimento dell’abitazione di un quarantaquattrenne. L’episodio inquietante è avvenuto negli scorsi giorni a Siculiana dove a fare la scoperta è stato il proprietario di casa al suo rientro.

All’uomo non è rimasto altro che allertare il 112. Al via le indagini dei carabinieri della locale Stazione su un gesto che sembrerebbe avere tutte le caratteristiche di un’intimidazione, forse un avvertimento. Al vaglio degli investigatori l’eventuale presenza di telecamere nella zona.

