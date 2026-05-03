Castrum Favara – Enna 2-2. La stagione della Castrum Favara finisce con la festa di società, giocatori e tifosi per la permanenza in serie D. Un traguardo prestigioso raggiunto con il cuore e la forza a non mollare mai. Una salvezza dedicata a Gabriele Vaccaro. Con l’Enna è finita 2-2.

Le reti. Al 4′ il vantaggio della Castrum con l’autogol di Gabrielli; al 39′ il momentaneo pareggio degli ospiti con Distratto; al 45′ l’Enna ribalta il risultato con il gol di Tchaouma. Nella ripresa, all’87’ il definitivo pareggio siglato da Etchegoyen.

I risultati del campionato di serie D – girone I, 34° ed ultima giornata: Castrum Favara – Enna 2-2; Gelbison – Città Di Gela 1-0; Messina – Milazzo 1-0; Nissa – Paternò 4-1; Ragusa – Athletic Club Palermo 1-2; Reggina – Sambiase 4-2; Savoia – Sancataldese 3-0; Vibonese – Città Di Acireale 1-0; Vigor Lamezia – Nuova Igea Virtus 4-1.

Classifica serie D – girone I: Savoia 69, Nissa 67, Reggina 66, Athletic Club Palermo e Gelbison 60, Sambiase e Nuova Igea Virtus (-5) 53, Milazzo 44, Vigor Lamezia 42, Città Di Gela (-4) 40, Castrum Favara 38, Enna 36, Vibonese 35, Ragusa 34, Messina (-14) e Città Di Acireale 1946 (-1) 32, Sancataldese Calcio 29, Paternò 19.

I verdetti finali: Savoia promosso in serie C.

Play Off: Reggina, Athletic Club Palermo, Gelbison.

Play Out: Città Di Acireale, Vibonese e Messina

Retrocedono in Eccellenza: Sancataldese e Paternò.

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