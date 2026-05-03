Al Totò Russo di Aragona è stato un tripudio di emozioni ma alla fine sorridono l’Akragas e i suoi straordinari tifosi che non si sono fermati un solo attimo incitando i ragazzi di Sebi Catania, dal primo all’ultimo minuto, anche e soprattutto nei momenti di difficoltà. L’Akragas, forte del secondo posto in campionato e del vantaggio dei due risultati su tre, ha superato il Pro Ragusa nella sfida secca della semifinale playoff.

Pass staccato per proseguire nel sogno chiamato Eccellenza. Partita già archiviata nella prima frazione di gioco. Al 7’ Marrone ha sbloccato la gara portando in vantaggio i biancazzurri. Al 27’ è arrivato il raddoppio di Llama direttamente su calcio di punizione. Prima dell’intervallo, al 31’, il tris di Ten Lopez, fissando il risultato su un rassicurante 3-0. Nel secondo tempo il Pro Ragusa ha tirato fuori l’orgoglio. La reazione ha prodotto al 50’ e al 70′ la doppietta personale di Oueslati che ha fissato il punteggio finale sul 3-2.

Semifinale Play Off: Akragas Slp – Pro Ragusa 3-2

Formazione Akragas Slp: Manna-Cammilleri-Vizzini-King-Cipolla-Messina-Rizzo-Casucci-Marrone-Llama-Ten Lopez. A disposizione: Cagnina- Fragapane – Tavella- Ferotti- Tripoli-Di Mora-Gatto-Unniemi-Di Girolamo. Allenatore: Sebastiano Catania

Formazione Pro Ragusa: Cavone-Carnemolla-Tuve-Ambrogio-Nardo-Runza-Kodra-Rechici-Zocco-Noukri-Oueslati. A disposizione: Ormeni-Scribano-Maltese-Pianese-Cataudella-Scalogna-Traina-Celestre-Zarrella. Allenatore: Daniele Vitale

Reti Akragas Slp: Marrone 7′- Llama 28′- Ten Lopez 31-

Reti Pro Ragusa: Oueslati 49′ – Oueslati 65′

Sostituzioni Akragas Slp: Messina (Ferotti 69′)- Marrone (Tripoli 70′)- Vizzini (Unniemi 76′)- Unniemi (Fragapane 92′)

Sostituzioni Pro Ragusa: Nardo (Pianese 75′)- Zocco (Zarrella 83′)

Ammoniti Pro Ragusa: Nardo 56′- Ambrogio 74′

Arbitro: Roberto Chargui di Marsala

Assistenti: Luciano Antonio Fabio e Stefano Terrana di Caltanissetta

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