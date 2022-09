Castrofilippo. Democrazia Partecipata. Entro l’11 settembre la presentazione dei progetti

Il comune di Castrofilippo ha a disposizione 9.368,42 euro per le azioni di Democrazia Partecipata. Entro il prossimo 11 settembre alle 12, all’ufficio protocollo dell’ente, potranno essere presentati i progetti da parte di tutti i cittadini residenti nel territorio comunale, associazioni, ditte, enti pubblici e privati , istituti scolastici che abbiano sede legale ed operativa nel comune di Castrofilippo. Il tetto massimo fissato per ogni singolo progetto è di 4.684,21 euro e dovrà riguardare le seguenti aree tematiche: ambiente, ecologia e sanità, decoro e sicurezza urbana, lavori pubblici, spazi e aree verdi, sviluppo economico e turismo, politiche giovanili, attività sociali, scolastiche, educative, culturali e sportive. Può essere presentata da parte di ciascun cittadini, associazione, istituto scolastico, una sola proposta-idea progetto. I progetti che verranno inoltrati entro quella data saranno poi oggetto di esame da parte di una commissione interna che ne valuterà i requisiti di ammissibilità. In una seconda fase che sarà stabilita dall’amministrazione comunale, saranno i cittadini di età superiore ai 18 anni a scegliere tramite delle votazioni quello che riterranno più interessante ed utile per il loro paese.