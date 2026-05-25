Gioacchino Nicastro riconfermato sindaco di Casteltermini. Con 1837 preferenze ha avuto la meglio sui candidati Pasquale Mancuso che ha ottenuto 1520 e Costantino Ripepe 1465voti. “Felice di continuare il lavoro iniziato”, queste le prime parole del sindaco Nicastro.

“Gioisco per la vittoria a Casteltermini del fraterno amico Gioacchino Nicastro, oltre che sindaco anche consigliere provinciale di Fratelli d’Italia. Una vittoria non scontata per delle spaccature inconcepibili artatamente alimentate. Ringrazio Luca Sbardella per il sostegno. Abbiamo vinto!”, afferma Giusi Savarino.

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