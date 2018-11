Casteltermini: insieme possiamo raggiungere grandi obiettivi

Casteltermini calcistica continua a far parlare di sé. Dopo la salvezza ottenuta nella passata stagione ai play out, in casa granata c’è stato un cambio di rotta con l’obiettivo di far parlare di sé e così è stato.

La classifica recita in 10 giornate: Casteltermini sesto in classifica con 17 punti ad 1 punto dalla griglia play off.

E’ bello vedere il Casteltermini lì, siamo tutti felici, tutti, nessuno escluso, non possiamo negarlo.

Ma per fare una stagione del genere, le forze economiche devono esserci.

La Città di Casteltermini sta affrontando un periodo di difficoltà economica (come del resto buona parte della Sicilia) ed è sotto gli occhi di tutti, ma il calcio può anche essere una valvola di sfogo per far respirare questa città.

Il calcio non è fine a se stesso. Il calcio può e deve diventare economia per un intero paese.

Il calcio è promozione turistica e far conoscere il proprio il territorio, è di vitale importanza.

Vogliamo continuare a sognare tutti insieme, ma abbiamo bisogno di tutti voi.

Apriamo, anzi spalanchiamo le porte a chi vuol mettersi in gioco con noi.

Non per forza solo ed esclusivamente castelterminesi, ma l’invito è rivolto a tutti. A tutti coloro che amano e credono nel calcio.

Questo è semplicemente il pensiero di un ragazzo che tanto ama questi colori e questo paese.

Forza Casteltermini

Angelo Buscaglia