Sabato 26 luglio, Casteltermini ha ospitato il primo Torneo di Scacchi organizzato dall’associazione E1, un appuntamento che ha saputo unire strategia, passione e spirito di comunità. L’iniziativa si è distinta non solo per la qualità delle partite disputate, ma anche per la sinergia tra associazioni locali, dimostrando quanto una buona rete territoriale possa fare la differenza. Fondamentale, in questo senso, il contributo dell’A.C.S.D. “Leonardo” di Favara e la collaborazione con il Circolo dei Maestri “Termini e Ferreri”.

L’evento ha visto la partecipazione di numerosi giocatori e appassionati provenienti da varie zone della Sicilia, confermando il ruolo degli scacchi come gioco capace di unire le persone, superare i confini geografici e stimolare il confronto. Le sale del torneo hanno accolto giovani promesse, veterani e curiosi, tutti motivati dalla voglia di misurarsi con l’altro nel rispetto del fair play.

Non meno importante è stata la calorosa presenza del pubblico. Famiglie, amici, e anche semplici spettatori, hanno seguito con attenzione ogni mossa, contribuendo a creare un’atmosfera carica di entusiasmo e partecipazione.

Un sentito ringraziamento è stato espresso dagli organizzatori all’associazione “Il Sorriso”, che ha dato un contributo concreto alla piena riuscita del torneo. La sua disponibilità e il continuo impegno nel sociale si sono rivelati elementi fondamentali per il buon esito dell’iniziativa.

Dall’organizzazione alle premiazioni, ogni fase dell’evento ha lasciato un’impronta significativa nei partecipanti, consolidando l’idea che questa prima edizione possa essere solo l’inizio di una vera tradizione scacchistica a Casteltermini.

A conclusione della giornata, l’associazione E1, insieme all’A.C.S.D. “Leonardo” di Favara e al Circolo dei Maestri “Termini e Ferreri”, ha voluto ringraziare pubblicamente tutte le persone che hanno preso parte all’iniziativa e contribuito alla sua riuscita, auspicando nuove, appassionanti sfide sulla scacchiera nel prossimo futuro.

