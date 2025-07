AGRIGENTO – Alle 22 in punto, le campane dei campanili delle chiese cittadine hanno suonato all’unisono per la Pace. Un gesto simbolico che ha accompagnato un momento di riflessione collettiva. Nel frattempo, in Piazza Pirandello, chiusa al traffico per l’occasione, una folta partecipazione di cittadini ha preso parte a un Sitin pro Palestina.

La manifestazione, che ha visto la presenza di numerosi militanti e simpatizzanti, è riuscita a raccogliere l’attenzione della comunità agrigentina, testimoniando un forte messaggio di solidarietà e di impegno per la pace. “Palestina Libera” è stato il grido che ha risuonato durante la serata, confermando l’adesione della città ai temi della giustizia e dei diritti umani.

L’Arcivescovo di Agrigento, mons. Alessandro Damiano, in un messaggio inviato alla Chiesa agrigentina, ha chiesto di intensificare la preghiera per la pace per la Domenica 27 luglio. “Invito tutte le parrocchie a inserire una preghiera per la pace a Gaza durante la preghiera dei fedeli in tutte le messe della domenica”, ha detto il Vescovo. Inoltre, ha espresso un appello alla comunità: “Alle ore 22.00, far suonare le campane delle chiese per esprimere solidarietà e vicinanza al grido di chi soffre a causa della guerra.” Mons. Damiano ha sottolineato l’importanza di aderire all’iniziativa “Disertiamo il silenzio” proposta dal movimento cattolico Pax Christi, per rompere il silenzio sul dramma di Gaza.

Concludendo la manifestazione, i partecipanti hanno espresso un chiaro messaggio di supporto alla Palestina, facendo sentire la propria voce nel cuore della città. Agrigento, ancora una volta, si fa portavoce della speranza e della lotta per una Pace duratura.

