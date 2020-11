Casteltermini calcio: il capitano Piazza carica l’ambiente

CASTELTERMINI. “I risultati non ci hanno premiato più di tanto, potevamo avere qualche punto in più ma qualche nostro errore e qualche decisione arbitrale molto discutibile ci hanno penalizzato. Più che migliorare questa squadra deve maturare e si sa ci vuole tempo ma noi siamo sulla buona strada”. Stefano Piazza, il capitano del Casteltermini, squadra che per la prima volta nella sua storia è stata ammessa a disputare il campionato di Eccellenza Sicilia, traccia un bilancio del primo scorcio di campionato che si è interrotto alla quinta giornata. La società granata deve recuperare la sfida col Marsala ed in 5 giornate disputate ha accumulato solo 4 punti. “Siamo una squadra giovanissima con pochissima esperienza in questa categoria (Eccellenza), ma con una gran voglia di lavorare e di crescere giorno dopo giorno – aggiunge il capitano. I ragazzi si allenano con la giusta voglia e determinazione, dato di fatto che siamo una squadra in crescita. Ma la cosa che più mi fa piacere di loro è l’umiltà. Quindi dico loro di continuare ad allenarsi e per adesso ognuno lo singolarmente, perchè presto torneremo più forti ed uniti di prima”.