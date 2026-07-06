Il Castello Chiaramonte di Siculiana entra ufficialmente tra le migliori location per matrimoni d’Italia. Il prestigioso maniero trecentesco ha conquistato il Wedding Award 2026 di Matrimonio.com nella categoria “Location per matrimoni”, uno dei riconoscimenti più autorevoli del settore wedding, assegnato esclusivamente sulla base delle recensioni lasciate dalle coppie che hanno celebrato il proprio matrimonio.

Il premio, giunto alla tredicesima edizione, rappresenta un importante attestato di qualità perché nasce dall’esperienza diretta degli sposi. Per ottenere il riconoscimento, infatti, le strutture devono aver raccolto nel corso del 2025 almeno nove recensioni con una valutazione media pari o superiore a 4,75 su 5, confermando standard elevati di accoglienza, organizzazione e servizio.

Affacciato sulla Valle dei Templi e a pochi minuti dal mare, il Castello Chiaramonte è da anni una delle location più ricercate della Sicilia per ricevimenti ed eventi. Il fascino delle sue sale storiche, dei cortili in pietra e delle terrazze panoramiche si unisce a un’organizzazione curata in ogni dettaglio, elementi che hanno contribuito a conquistare il consenso delle coppie provenienti da tutta Italia.

Tra gli aspetti più apprezzati dagli sposi emergono la professionalità e la disponibilità dello staff, capace di accompagnare gli sposi durante tutte le fasi dell’evento, oltre alla proposta gastronomica che valorizza le eccellenze del territorio siciliano con un servizio attento e raffinato.

Sul profilo ufficiale della struttura è già visibile il badge del Wedding Award 2026, simbolo di un riconoscimento che certifica l’elevato livello qualitativo raggiunto.

“I Wedding Awards mettono in luce le migliori aziende del settore in Italia: aziende che hanno saputo guadagnare la fiducia delle coppie con costanza, attenzione e creatività”, ha dichiarato Raina Moskowitz, CEO di The Knot Worldwide, il gruppo internazionale di cui fa parte Matrimonio.com.

L’elenco completo dei vincitori dei Wedding Awards 2026 è consultabile sul portale Matrimonio.com.

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