Castellino nomina un nuovo assessore: scelto il consigliere Acri

PALMA DI MONTECHIARO. Il consigliere comunale Salvatore Acri, ingegnere ed ex arbitro di calcio, è il nuovo assessore all’Edilizia, Patrimonio, Infrastrutture, Agricoltura. Turismo, Caccia e Pesca di Palma di Montechiaro. Lo ha nominato il sindaco Stefano Castellino, che in questo modo ha sostituito Lorenzo Pace, che si è dimesso per problemi personali.

“Porterò avanti il programma elettorale e il lavoro del mio predecessore – dice il neo assessore – lavorerò a 360 gradi per migliorare sempre più la città e, ringrazio il sindaco, Castellino, per la opportunità che mi ha offerto. Capisco che il lavoro da svolgere è tanto, ma le sfide mi sono sempre piaciute”.

“Ho scelto una persona valida – aggiunge Stefano Castellino – che sicuramente opererà nel migliore dei modi per fare crescere la nostra città. L’edilizia è un settore molto importante e, con il superbonus 110 per cento, cercheremo di coinvolgere i cittadini a sfruttare questa opportunità al fine di realizzare il piano colore che è al momento solo per il centro storico”.