Caso Suv. Spataro: “Assordante silenzio del sindaco Micciché e dell’assessore Vullo”

“Lascia alquanto perplessi e basiti il silenzio assordante del sindaco di Agrigento Miccichè e dell’Assessore Vullo sulla vicenda dell’ utilizzo improprio per l’acquisto di Suv e PC.”

È il commento del consigliere comunale di “Onda” Pasquale Spataro. “Dopo l’intervento necessario del Ministro della Famiglia che ha ritenuto che le somme utilizzate per realizzare interventi non previsti e che ha, pertanto, attivato le procedure per il recupero degli importi con la conseguente comunicazione degli atti alla Procura contabile, assistiamo al silenzio assordante da parte del sindaco Miccichè e del suo Assessore.

Mi chiedo-aggiunge Spataro-l’obiettivo è far passare sotto traccia ed in osservato il danno erariale? Far passare la bufera? Chiedo con forza che l’assessore-conclude Spataro- si dimetta assumendo e confessando le sue responsabilità, o che comunque il sindaco gli revochi le deleghe altrimenti anche lui sarà complice di questo disastro amministrativo.”