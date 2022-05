“Banana Republic” torna al Teatro della Posta Vecchia

La cover band “Banana Republic”, ispirata dall’omonimo album di Lucio Dalla e Francesco De Gregori del 1979, torna in concerto al Teatro della Posta Vecchia sabato 14 Maggio alle ore 21. Un viaggio storico che ripercorre i pezzi più noti dell’album e della carriera di Dalla e De Gregori, da Rimmel a Buonanotte fiorellino, Anna e Marco e Titanic in un live che ricorda gli anni d’oro della musica italiana, una nostalgica melodia che ancora oggi fa cantare intere generazioni. La band è composta da Totò Malarbì alla voce, Peppe Calì chitarra, Lillo Guarraci al basso, Giovanni Gallo pianoforte e voce, Gerlando Luparello batteria e Salvo Gugliotta chitarra e voce. Sei amici, ritrovati grazie alla passione per due degli artisti più noti ed apprezzati dal pubblico, danno vita ad un concerto che richiama tutti, grandi e piccoli. Chiude proprio con questo concerto la stagione teatrale del teatro della Posta Vecchia del direttore Giovanni Moscato, tornato in piena attività dopo i due anni di pandemia e pronto per nuovi eventi e spettacoli. Per info e prenotazioni 092226737