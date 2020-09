Caso di positività al Covid, collaboratori del ristorante “La Madia” in quarantena

Un caso di positività, sintomatica, al Covid-19 ha indotto la quarantena forzata a tutti i collaboratori, del ristorante stellato “La Madia” di Licata. E’ quanto si legge in un comunicato diffuso dall’ufficio stampa dello chef licatese Pino Cuttaia, titolare del ristorante due Stelle Michelin.

“Nello svolgimento della mia attività – scrive Pino Cuttaia – mi sono attenuto scrupolosamente alle prescrizioni anti Covid-19, adottando tutte le misure di prevenzione, per garantire la massima sicurezza ai nostri dipendenti e clienti. Con senso di responsabilità e precauzione tutti i collaboratori sono in quarantena forzata, e in attesa di effettuare il tampone. Inoltre, stiamo chiamando tutti coloro che sono stati ospiti in questi ultimi giorni a La Madia invitandoli a rivolgersi tempestivamente al Dipartimento di Prevenzione, Servizio di Epidemiologia dell’Asp di Agrigento. Sarà mia premura comunicare al più presto le nuove date di riapertura del ristorante La Madia”.